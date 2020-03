Usa: United Airlines cancella 20% voli internazionali a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Airlines ha annunciato importanti tagli al suo programma per il mese di aprile e un blocco delle assunzioni a causa dell’epidemia di coronavirus che ha fatto rallentare la domanda di voli a livello globale. Il mese prossimo, la compagnia aerea Usa taglierà i voli internazionali del 20% e i voli nazionali del 10%. Le nuove assunzioni saranno sospese fino ad “almeno” il 30 giugno, “ad eccezione dei ruoli fondamentali per la nostra attività”, ha affermato la compagnia aerea in una nota. Le azioni United sono crollate dopo l'annuncio, ma in seguito si sono riprese, con un aumento dello 0,6% nel giorno, molto meno rispetto ai suoi concorrenti. Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno ridotto gli itinerari. L'epidemia, che ha avuto origine in Cina, si è diffusa in decine di paesi, spingendo le grandi aziende a ridimensionare i loro viaggi di lavoro. Aziende come Target e Google hanno preferito organizzare riunioni via web anziché incontri di persona e diverse conferenze di alto profilo sono state cancellate. Anche aziende come le case automobilistiche Ford e Fiat Chrysler hanno vietato i viaggi non essenziali a propri dipendenti.(Nys)