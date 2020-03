Coronavirus: Catalfo, estensione Cig in deroga e misure per aiutare famiglie con figli

- Tra le nuove misure che il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sta mettendo a punto per fronteggiare l'emergenza coronavirus ci sono "il rafforzamento del Fondo d’integrazione salariale (Fis) e l’estensione, sull’intero territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo”. Allo stesso tempo, spiega il ministro, "stiamo studiando delle misure per aiutare le famiglie con figli a fronteggiare la chiusura delle scuole. Il Governo ha affrontato con prontezza questa situazione inedita, ora ci aspettiamo che anche l’Europa ci dia una mano permettendoci di fare tutto il necessario”. (Com)