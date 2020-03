Imprese: General Motors annuncia storico cambiamento verso veicoli elettrici

- General Motors (Gm) ha annunciato di aver inserito nella sua produzione una vasta gamma di veicoli elettrici equipaggiati con una nuova tecnologia di batterie prodotte dal colosso automobilistico Usa. La notizia rappresenta una importante trasformazione per la casa automobilistica fondata a Detroit 112 anni fa. Gm investirà 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni e spera che sia i consumatori che gli investitori appoggeranno questo cambiamento radicale. “Credo che stiamo facendo la cosa giusta e saremo visti come leader nel settore elettrico”, ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Mary Barra, in un evento presso il centro di ricerca e sviluppo di Gm vicino a Detroit. In questo momento i veicoli elettrici rappresentano solo l'1% del mercato automobilistico statunitense e la maggior parte di questi sono venduti da Tesla. Altre case automobilistiche si stanno affrettando a introdurre modelli a batteria, ma per ora sembra che i consumatori non abbiamo mostrato grande entusiasmo scrive il quotidiano online “Axios”.(Nys)