Canada: Trudeau crea task force per affrontare coronavirus

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha annunciato di aver creato una task force per affrontare l’epidemia di coronavirus. In un comunicato stampa, l'ufficio del primo ministro ha dichiarato che la task force “completerà il lavoro svolto dal Gruppo di risposta agli incidenti” e si riunirà regolarmente per “assicurare la leadership, il coordinamento e la preparazione di tutto il governo per una risposta agli impatti sulla salute e sull'economia del virus”. Secondo il comunicato, la task force “continuerà le misure già adottate dal governo per limitare la diffusione del virus”. In Canada sono stati confermati 30 casi, 20 in Ontario, nove in Colombia Britannica e uno in Quebec.(Res)