Brasile: real moneta più svalutata del mondo nel 2020, nuovo record oggi euro e dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del dollaro statunitense nel cambio con il real brasiliano ha registrato un nuovo record assoluto oggi, 4 marzo. La valuta statunitense è cresciuta per l'undicesima sessione consecutiva chiudendo la sessione a +1,55 scambiata 4,581 real. Si tratta del nuovo valore nominale più elevato (al netto dell'inflazione) registrato dalla valuta statunitense dalla creazione del Piano reale nei primi anni '90. La valuta ha continuato ad apprezzarsi nonostante l'intervento della Banca centrale brasiliana che anche oggi ha offerto sul mercato un miliardo di dollari in contratti di swap in valuta tradizionale per cercare di contenere il rialzo della valuta. Dall'inizio dell'anno il dollaro si è già apprezzato del 14,15 per cento rispetto al real, rendendo la valuta brasiliana la più svalutata dell'anno tra le 142 esistenti. Anche l'euro oggi ha chiuso in crescita dello 0,97 per cento, scambiato per la prima volta nella storia a 5,097 real.(Brb)