Brasile: ministro Economia, "Pil cresciuto 1,1 per cento nel 2019 come da previsioni" (2)

- Poche ore prima dell'intervento di Guedes, il dipartimento per la politica economica del ministero dell'Economia brasiliano aveva manifestato soddisfazione per il risultato del Prodotto interno lordo (Pil), cresciuto dell'1,1 per cento nel 2019. "Dopo il primo trimestre con bassa crescita, a causa dei ripetuti shock negativi come la tragedia di Brumadinho, la crisi in Argentina e le avverse condizioni meteorologiche, la crescita ha mostrato un ritmo di ripresa costante nel resto del periodo", riporta una nota del ministero. (segue) (Brb)