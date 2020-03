Usa: contea di Los Angeles dichiara stato di emergenza per coronavirus

- La California ha annunciato la sua prima morte legata al coronavirus, portando il bilancio delle vittime negli Stati Uniti a 11, con i contagi accertati superiori ai 100. La morte, avvenuta nella contea di Placer, nel nord della California, è la prima avvenuta al di fuori dello stato di Washington, dove un decimo decesso è stato confermato mercoledì, 4 marzo. Nel frattempo, la contea di Los Angeles ha dichiarato un'emergenza sanitaria dopo che i funzionari hanno confermato sei nuovi casi di coronavirus. Quattro nuovi casi sono stati confermati anche a New York. Anche in Usa le aziende, le scuole e i governi locali stanno iniziando a prendere provvedimenti per frenare l'epidemia: molte aziende che limitano i viaggi o pensano alla possibilità di chiedere ai dipendenti il telelavoro.(Nys)