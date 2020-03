Coronavirus: Gallera, ospedale Codogno continua a svolgere attività importante in zona rossa

- "L'ospedale di Codogno continua a svolgere un'attività importante per la zona, perché lì rimane un ambulatorio di continuità assistenziale e sempre lì sono attivi il reparto di medicina e un presidio di chirurgia e ortopedia. Anche a Casalpusterlengo rimane attivo l'hospice. Il tutto certo in maniera ridotta". Lo ha affermato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in merito ai presidi nella zona rossa di Lodi, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza Coronavirus."L'Ats ha attivato due numeri verdi a disposizione uno dei cittadini e uno per i medici e gli amministratori della zona rossa" ha aggiunto Gallera. (Rem)