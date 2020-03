Brasile: ministero Economia soddisfatto del risultato del Pil nel 2019 (2)

- Sempre secondo il dipartimento, "la composizione del Pil indica un sostanziale miglioramento, con un consistente aumento degli investimenti privati, che inizia dunque a mostrare dinamismo indipendentemente dal settore pubblico". Per il ministero "il programma di riforme che riduce il debito pubblico e combatte la cattiva destinazione delle risorse dimostra di essere la strategia appropriata e la sua continuità è fondamentale per il consolidamento della ripresa economica". Nella nota, il dipartimento evidenzia la riduzione di 31 mila dipendenti pubblici nel 2019 come un'azione fondamentale. (segue) (Brb)