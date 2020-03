Brasile: ministero Economia soddisfatto del risultato del Pil nel 2019 (4)

- Sempre in data odierna, l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto che il prodotto interno lordo (Pil) brasiliano è cresciuto dell'1,1 per cento nel 2019. Si tratta della performance più debole in 3 anni, con il risultato principalmente influenzato dalla perdita di ritmo dei consumi delle famiglie e degli investimenti privati, soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno. In valore assoluto il Pil dell'anno scorso ha raggiunto 7.300 miliardi di dollari nel 2019. Il Pil pro capite è aumentato di appena lo 0,3 per cento in termini reali nel 2019, raggiungendo i 34.533 real (6.900 euro) nel 2019. (segue) (Brb)