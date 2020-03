Coronavirus: Bonafede, Europa al bivio, non ci sono tetti che tengano

- Il capo delegazione del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, sottolinea la necessità di "fronteggiare, senza allarmismi, il problema del coronavirus prendendo tutte le misure necessarie per contenere il contagio, affinché il Paese riparta nel più breve tempo possibile. In questa situazione è evidente che l’Europa è a un bivio esistenziale: non ci sono 'tetti' che tengano". (Rin)