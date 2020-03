Migranti: Lamorgese, da Consiglio Interni esce principio di difesa confini esterni

- I confini esterni dell'Unione europea vanno difesi, fermo restando il diritto internazionale da cui non si può prescindere. Lo ha detto il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, in uscita dal Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni dell'Unione europea. "I risultati del Consiglio sono un appoggio da parte di tutti i paesi europei alla Grecia, a Cipro e ovviamente a quei paesi che sono coinvolti. Da parte di alcuni paesi presenti non c'è un pieno sentimento europeo, quello che abbiamo sempre detto anche in altre occasioni, però c'è una partecipazione in termini di mezzi, in termini di risorse umane, che verranno date per fronteggiare questa situazione difficile che sta vivendo la Grecia", ha detto. "Ci sono delle risorse che vengono distribuite. C'è stata anche una adesione più o meno globale da parte di tutti i paesi alla dichiarazione che verrà rilasciata congiuntamente. Quindi diciamo che è un risultato che immaginavamo sarebbe stato questo", ha aggiunto. "D'altra parte non possiamo pensare di avere questo principio di solidarietà tra tutti gli Stati per quanto riguarda la redistribuzione, perché si è parlato anche di redistribuzione di migranti. Lo sapete bene anche voi: non è sempre un principio sentito come proprio, come principio europeo, perché alla fine c'è una parte di paesi che non vuole mai sentire parlare di una ripartizione obbligatoria. Si parla di solidarietà, però la solidarietà viene vista in modo diverso a seconda degli Stati", ha sottolineato. "Sicuramente è stato rilevato" un cambio di rotta verso un controllo più forte delle frontiere esterne. "Si è detto che i confini vanno difesi, questo è un principio che è uscito da questo tavolo, ma è un principio che è abbastanza usuale che venga utilizzato. Fermo restando quelle che sono le norme del diritto internazionale dalle quali non si può prescindere", ha concluso. (Beb)