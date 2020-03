Coronavirus: Raggi attiva Centro operativo per eseguire indicazioni Dpcm

- In Campidoglio è in corso il Centro operativo comunale (Coc) a cui è presente il sindaco di Roma Virginia Raggi e i vertici dell'amministrazione capitolina per dare esecuzione al Decreto del presidente del consiglio dei Ministri (Dpcm) appena emanato per l'emergenza del Coronavirus. Presenti anche Atac e Ama. (Rer)