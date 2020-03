Coronavirus: Regione Lazio, chiusura scuole, coinvolte anche tutte le attività formative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito a quanto disposto dal Dpcm sulle "misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19", la Regione Lazio ha disposto con effetto immediato la sospensione di ogni attività formativa fino al 15 marzo, sia quella inerente la didattica frontale sia quella relativa a tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Lo rende noto l'assessorato al Lavoro, scuola e formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio. "In particolare - si legge in una nota - , questi gli enti interessati: istituzioni formative pubbliche e private che svolgono attività di Iefp, scuole di alta formazione nella città metropolitana, enti privati che svolgono attività autorizzata e finanziata dalla regione, enti privati che svolgono attività finanziata, fondazioni Its, poli scolastici e formativi, centri e servizi per gli studenti universitari gestiti da Disco, scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté e Officina delle arti Pier Paolo Pasolini. Con successiva comunicazione verranno fornite le disposizioni attuative". (Com)