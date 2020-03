Tlc: Tim, al via partnership strategica con Google cloud

- Tim e Google cloud annunciano oggi la firma dell’accordo ufficiale che darà il via a una collaborazione tecnologica congiunta, a seguito del protocollo d'intesa (Mou) firmato a novembre 2019 tra le due società. "Tim e Google cloud - si legge in una nota - hanno concordato di lavorare insieme alla creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l’offerta di servizi tecnologici di Tim". Come risultato di questa collaborazione, Tim intende "estendere la propria leadership nei servizi di Cloud ed Edge Computing". Tim punta a "un’accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici, con l’obbiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi e 0,4 miliardi di euro di Ebitda entro il 2024". Per l'amministratore Delegato di Tim, Luigi Gubitosi: "Questa partnership strategica con Google, colloca Tim come punto di riferimento in Italia nel Cloud ed edge computing, due mercati che saranno sempre più importanti con la progressiva implementazione del 5G e dell’Intelligenza Artificiale. Scegliendo di unire le nostre forze con un leader tecnologico e innovativo riconosciuto a livello mondiale confermiamo il nostro impegno a promuovere e accompagnare il progresso digitale del Paese". (segue) (Com)