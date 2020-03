Coronavirus: Lamorgese, prese tutte le misure necessarie

- In merito al Coronavirus sono state prese in Italia tutte le misure ritenute necessarie. Lo ha detto il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, in uscita dal Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni dell'Unione europea rispondendo a chi le ha chiesto se ci sia un rischio per l'ordine pubblico. "Il governo è pronto. Se parliamo di Coronavirus, sono state prese tutte le iniziative necessarie. Questa mattina c'è stata una riunione a Palazzo Chigi. Con gli esperti del comitato tecnico scientifico, con tutti i ministri interessati sono state prese le misure ritenute necessarie in questo contesto storico", ha risposto. (Beb)