Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEAssemblea capitolina ore 14-19VARIE-Al via la terza edizione della fiera dell’editoria delle donne, dal 5 all’8 marzo alla Casa internazionale delle donne a Roma. Ideata ed organizzata da Archivia, Leggendaria, Sessismoerazzismo, la Casa internazionale delle Donne, per 4 giorni di incontri, focus, spettacoli. Casa internazionale delle donne. Via della Lungara 19. (ore 15-20)-Anteprima stampa della mostra di "Orazio Borgianni. Un genio inquieto nella Roma di Caravaggio", a cura di Gianni Papi. Sede di Palazzo Barberini delle Gallerie Nazionali di Arte Antica (ore 11)-Conferenza stampa di presentazione della XI edizione della “Settimana Italia- Francia” a Roma. L’appuntamento sarà l’occasione per rinnovare, attraverso 8 appuntamenti legati al cinema, la musica, i libri e la pittura, la forte e radicata amicizia tra i nostri due Paesi. Alla conferenza,sono previsti gli interventi della presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e di Jacqueline Zana-Victor-direttrice artistica dell'evento Roma-Parigi. Sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio “Laudato si’”. (ore 12) (segue) (Rer)