Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- -Presentazione di Phuket Beach, nuova attrazione di Cinecittà World, promossa dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese. La ricostruzione di una tipica spiaggia thailandese sarà svelata nel corso della conferenza stampa in cui verrà presentata anche la stagione 2020 di Cinecittà World. Casa del Cinema a Villa Borghese. Largo Marcello Mastroianni 1, Roma. (ore 11)-Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova visiterà il Mercato Italia, in via Catania a Roma, nell’ambito dell’iniziativa "LItaliafabene", a sostegno del made in Italy agroalimentare avviata lo scorso 27 Febbraio al Mipaaf. (ore 9)-Presidio a Piazza Montecitorio dei lavoratori degli appalti di pulizia scuole, promosso dalle segreterie Filcams-Cgil Roma Lazio, Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti e Uiltrasporti Roma. (ore 9) (Rer)