Coronavirus: Gallera, per aumentare posti terapia intensiva serve personale e spazio non basta un provvedimento

- "Il governo ha scritto alle Regioni di aumentare del 50 per cento i posti in terapia intensiva e del 100 per cento i posti nelle pneumologie, ma per aumentarli ci deve essere il personale e gli spazi, non basta fare un provvedimento per cui questo avvenga, non c'è un piano del governo, ma c'è uno sforzo gigantesco da parte di Regione Lombardia per cercare di adempiere non tanto a una richiesta del governo, ma trovare spazi per rispondere a bisogni concreti dei cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza Coronavirus. "A oggi siamo a 827 posti di terapia intensiva, più altri 50 che arriveranno nei prossimi cinque o sei giorni, e a questi si devono aggiungere 150 posti nelle strutture monospecialistiche, che chiaramente non possono essere usati per i pazienti di coronavirus, perché parliamo di terapie che servono per gravi patologie", ha aggiunto Gallera sottolineando che "c'è la possibilità di ulteriori incrementi con il blocco delle sale operatorie, perché i letti di risveglio, collocandoci un respiratore portatile, possono diventare un letto di terapia intensiva. La terza frontiera è quella di fare lavori strutturali ricavando letti di terapia intensiva". (Rem)