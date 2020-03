Coronavirus: Israele vieta ingresso a cittadini di altri paesi europei

- Il ministero della Salute israeliano ha ampliato l'elenco dei paesi europei ai cui cittadini è vietato l'ingresso nello Stato ebraico per arginare la diffusione del coronavirus. Come riferisce il quotidiano d'informazione economica “Globes”, i nuovi paesi colpiti dal bando di Israele sono Germania, Francia, Austria, Svizzera e Spagna. I cittadini israeliani che rientrano in patria da tali Stati verranno sottoposti a regime di quarantena per 14 giorni. (Res)