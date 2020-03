Ucraina: Kuleba nominato nuovo ministro degli Esteri

- Dmytro Kuleba è stato nominato nuovo ministro degli Esteri ucraino dal parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada. A votare a favore della nomina di Kuleba, come riferisce l'agenzia di stampa "Unian", sono stati 288 deputati. In precedenza Kuleba è stato vicepremier per l'Integrazione euroatlantica dell'Ucraina nel governo di Oleksiy Honcharuk, dimessosi oggi. (Res)