Coronavirus: bozza Dpcm, usare mascherina solo per sospetto malattia e lavarsi spesso mani

- Nella bozza di Dpc per fronteggiare l'emergenza coronavirus, su cui è al lavoro il governo, tra le misure igienico-sanitarie di prevenzione, si legge di "usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate". Tra le altre raccomandazioni, nella bozza di Dpcm inoltre si ricorda di "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani", ma anche di "non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani" e di "coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce".(Rin)