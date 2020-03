Trasporto aereo: El Al potrebbe licenziare mille dipendenti per coronavirus

- La compagnia di bandiera israeliana El Al potrebbe licenziare mille dipendenti, a tempo sia indeterminato sia determinato, nel quadro del piano di austerità per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “The Jerusalem Post”, per El Al l'iniziativa mira a “garantire il futuro” della compagnia. I mille dipendenti che rischiano di essere licenziati rappresentano circa un sesto dell'intera forza lavoro di El Al. A causa del coronavirus, la compagnia di bandiera israeliana deve far fronte a un netto declino delle entrate. Per tale motivo, El Al ha anche deciso di ridurre del 20 per cento gli stipendi dei propri dirigenti, con efficacia retroattiva dal primo marzo. (Res)