Germania: ministro Finanze Scholz, contromisure in caso di recessione per coronavirus

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si è detto pronto ad attuare “contromisure da diversi miliardi di euro in caso di recessione” causata dalle conseguenze del coronavirus sull'economia. La Germania ne ha “tutto il potere” in termini di politica fiscale, se il coronavirus dovesse precipitare l'economia globale in una crisi, ha affermato Scholz (Geb)