Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 5 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione della III Commissione. Odg: Grave situazione settore commercio. Audizione associazioni di categoria.Ore 18 - Centro Civico Circoscrizione 6, via San Benigno 22: Riunione della Commissione speciale Decentramento con la Circoscrizione 6. Resoconto lavori Commissione e valutazione proposte.Ore 18.30 - Polo del 900, via del Carmine 14: l'assessora alla Cultura partecipa all'inaugurazione della mostra fotografica 'Ritratti di Cinema'.(Rpi)