Coronavirus: bozza Dpcm, misure fino al 3 aprile, per scuole fino al 15 marzo

- Le disposizioni del presente decreto, si legge nella bozza di Dpcm su cui sta lavorando il governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, "producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020". In particolare, per scuole e università, infatti, l'attività didattica viene sospesa fino al 15 marzo. La misura, nel dettaglio, come si legge nella bozza, stabilisce che "limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza". (Rin)