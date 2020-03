Tlc: Tim, al via partnership strategica con Google cloud (2)

- "Siamo orgogliosi di questa partnership con Tim che permetterà di aiutare i clienti in Italia ad accelerare la loro trasformazione digitale", commenta Thomas Kurian, Ceo di Google cloud. "In base ai nuovi accordi - spiega Tim -, le due società implementeranno iniziative congiunte di go-to-market per supportare le aziende italiane, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, a sfruttare più rapidamente i vantaggi delle tecnologie cloud. La Pubblica amministrazione e i servizi governativi potranno affidarsi a Tim come fornitore di infrastrutture e servizi cloud in grado di offrire controllo locale sui dati e il supporto di Tim come partner privilegiato anche per tutti i servizi professionali. Per accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti per i clienti, gli ingegneri di Tim e Google cloud lavoreranno a stretto contatto per creare soluzioni altamente innovative per il mercato italiano. Questa stretta collaborazione porterà alle aziende italiane le più recenti innovazioni per la trasformazione digitale e altre tecnologie emergenti, aiutandole a diventare digitali in senso pieno". (segue) (Com)