Tlc: Tim, al via partnership strategica con Google cloud (3)

- Inoltre, Tim conferma "gli investimenti previsti per l’innovazione e la realizzazione di nuovi, moderni Data center, nonché lo sviluppo di nuove competenze in ambito cloud anche tramite assunzioni e un esteso piano di formazione che coinvolgerà 6.000 persone nelle aree commerciale, prevendita e tecnica. A conferma dell'impegno in Italia, Google cloud parteciperà con Tim all'apertura di nuove regioni Cloud. Con queste nuove regioni, i clienti di Google cloud e Tim che operano in Italia potranno beneficiare di servizi e dati in cloud a bassa latenza e alte prestazioni". Infine, Tim sottolinea che la "partnership con Google cloud permetterà di rafforzare il proprio ruolo di riferimento a supporto del processo di innovazione tecnologica delle aziende italiane, in un contesto in cui le tecnologie innovative quali Cloud, 5G, Internet of Things (Iot) e intelligenza artificiale (Ai) assumeranno un ruolo centrale per la competitività delle aziende e lo sviluppo complessivo del sistema Paese". (Com)