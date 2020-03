Coronavirus: Crimi, non ci sono vincoli Ue che tengano

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, dopo la decisione di sospendere le attività didattiche, afferma in una nota: "Sul fronte economico, siamo consapevoli del fatto che la decisione della chiusura delle scuole potrà avere un ulteriore impatto sulla nostra economia e, a maggior ragione, oggi dobbiamo necessariamente chiedere all'Europa di dare un segnale di vera, sincera, solidarietà. La criticità dell'attuale situazione non consente più a nessuno di esitare di fronte a zero virgola: non ci sono vincoli che tengano". Quindi, Crimi aggiunge: "Un atteggiamento non solidale non andrebbe contro l'Italia ma contro la stessa Europa e per questo ci auguriamo sinceramente la massima collaborazione".(Com)