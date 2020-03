Brasile: ministero Economia soddisfatto del risultato del Pil nel 2019

- Il dipartimento per la politica economica del ministero dell'Economia brasiliano ha manifestato soddisfazione per il risultato del Prodotto interno lordo (Pil), cresciuto dell'1,1 per cento nel 2019. Il dato è stato diffuso questa mattina dall'Istituto brasiliano di economia e statistica. "Dopo il primo trimestre con bassa crescita, a causa dei ripetuti shock negativi come la tragedia di Brumadinho, la crisi in Argentina e le avverse condizioni meteorologiche, la crescita ha mostrato un ritmo di ripresa costante nel resto del periodo", riporta una nota del ministero. (segue) (Brb)