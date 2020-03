Università: Manfredi, fino al 15 marzo sospese attività didattiche

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, conferma che "sino al 15 marzo è disposta la sospensione delle attività didattiche e curriculari delle Università e delle istituzioni Afam italiane, le quali nell’esercizio della loro autonomia potranno garantire come già avvenuto in molti atenei la formazione con modalità a distanza. Gli atenei - continua il ministro - continuano a sviluppare tutte le attività di ricerca e a garantire tutti gli altri servizi agli studenti nel rispetto delle disposizioni del ministero della Salute". (Com)