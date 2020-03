Città metropolitana Roma: Zotta, interverremo su ponte Tuscolana una volta chiusa fase progettuale

- Città metropolitana di Roma, "sta concludendo la fase di progettazione esecutiva sul ponte della Tuscolana, per ripristinare la parte che era stata danneggiata dall'urto di un autocarro". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. "Nel frattempo - spiega Zotta - abbiamo provveduto alla realizzazione di strutture di protezione e sostegno provvisorie, al fine di mantenere e garantire la sicurezza della circolazione. Nel confronto con il genio civile sono state richieste integrazioni a supporto del progetto che ha consentito, pochi giorni fa, di ottenere l'autorizzazione sismica. Attualmente siamo in fase di progettazione esecutiva e si prevede il reinserimento dell'intervento nel Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022, per un importo di 300.000 euro".(Com)