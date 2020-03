Roma: Vivarelli, con regolamento interveniamo dopo 40 anni su patrimonio indisponibile

- Il nuovo regolamento delle concessioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile di Roma Capitale sta facendo il giro delle commissioni capitolini. Oggi l'assessore al Patrimonio, Valentina Vivarelli, ha presentato la proposta di delibera in una seduta di commissione. "Dopo quasi 40 anni - spiega in un post su Facebook - stiamo lavorando sulla normativa, aggiornandola e armonizzandola con la legislazione nazionale e comunitaria. Ma soprattutto andiamo ad intervenire sulle concessioni che per decenni sono state assegnate anche dalla politica nelle forme e nei modi più svariati, salvo poi lasciare in eredità molte situazioni con mancate regolarizzazioni". Vivarelli sottolinea: "Abbiamo trovato una vastità di concessioni di immobili formata da realtà eterogenee e diversissime tra loro. Era ed è necessario intervenire. Lo facciamo partendo da una base regolamentare che detta principi universali, applicabili a tutti i casi e alle diverse tipologie. Con regole omogenee che diano la possibilità a tutti, associazioni e altre Istituzioni di carattere pubblico o privato, di poter usufruire dei beni pubblici". (segue) (Rer)