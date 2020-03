Energia: Opec e alleati valutano tagli fino a 1 milione di barili al giorno

- I prezzi del petrolio hanno registrato una lieve crescita dopo l’invito dell’Arabia Saudita ad approfondire ulteriormente i tagli alla produzione portandoli pari a un milione di barili al giorno per contrastare l’impatto dell’epidemia di coronavirus sui mercati. Il coronavirus ha influenzato anche la stessa riunione Opec, con l’organizzazione che non ha consentito ai giornalisti di entrare nel quartier generale a Vienna prima dell'incontro ministeriale come misura precauzionale contro la diffusione del virus. Ieri il comitato tecnico congiunto dell’alleanza tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, nota come Opec + ha raccomandato ulteriori tagli rispetto ai 600 mila barili programmati nelle riunioni di gennaio per riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta. Dall’inizio di gennaio il gruppo Opec + ha mantenuto un taglio della produzione pari a 1,7 milioni di barili al giorno. A febbraio il comitato tecnico ha raccomandato tagli ulteriori per 600 mila barili da mantenere fino al secondo trimestre. Un taglio ulteriore porterebbe il volume totale a 3,1 milioni di barili, considerando anche gli impegni volontari dell’Arabia Saudita. I tagli proposti potrebbero ridurre la produzione Opec al livello più basso dal 2003. Nel primo trimestre l’Opec ha rivisto al ribasso le previsioni della domanda di petrolio di 440.000 barili al giorno, tenendo conto dell'impatto sui mercati petroliferi del coronavirus che ha fortemente colpito l’economia cinese. La domanda di petrolio dovrebbe raggiungere una media di 99,95 milioni di barili al giorno nel primo trimestre 2020, secondo il rapporto mensile dell’Opec. (segue) (Res)