Energia: Opec e alleati valutano tagli fino a 1 milione di barili al giorno (2)

- Parlando ai giornalisti, il ministro del petrolio del Kuwait, Khaled al Fadhel, ha dichiarato di essere "ottimista" sull'esito degli incontri del gruppo Opec +. “Siamo ottimisti sul risultato atteso degli incontri e sulla continua cooperazione all’interno dell’alleanza. I mercati petroliferi globali sono stati notevolmente colpiti nell'ultimo mese a seguito degli effetti del coronavirus che ha ridotto la domanda di petrolio e influenzato negativamente i prezzi", ha sottolineato Al Fadhel. Anche il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, partito per Vienna prima del blocco dei viaggi all’estero per ministri di Teheran, ha dichiarato che sul mercato vi è un'eccessiva offerta ed "è necessario che l'Opec e i paesi al di fuori del Cartello facciano qualcosa per raggiungere l'equilibrio”. Secondo Zangeneh, i partner devono tagliare almeno 500.000 barili della loro produzione, osservando, citato dall’agenzia di stampa “Shana”, che "i russi si opporranno”. Questo fine settimana il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che Mosca continuerà a giocare e coopererà con l'Opec, sebbene ritenga che i prezzi attuali del petrolio siano "accettabili". (Res)