Coronavirus: Faraone (Iv), da governo clamorosi errori comunicazione su chiusure scuole

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, attacca l'esecutivo sulla comunicazione adottata sulla chiusura delle scuole per la vicenda del coronavirus Covid-19. "Mettere in quarantena le polemiche non può voler dire da parte del governo libertà assoluta di commettere errori clamorosi come quello di oggi sulla comunicazione della chiusure delle scuole - spiega il parlamentare su Facebook -. Il consenso sulle scelte si guadagna con il lavoro serio, non è gratuito ed a prescindere. La situazione è così delicata che serve sangue freddo, regia unica e sopratutto comunicazione accorta. Tutto questo oggi è mancato - conclude Faraone -. Non siamo in un reality, governare il Paese è una cosa seria". (Rin)