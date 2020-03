Coronavirus: Gallera, in Lombardia 1820 casi positivi, 877 ricoverati, 209 in terapia intensiva

- "I dati sono ancora di crescita, i casi positivi sono 1820, con oltre 300 in più rispetto a ieri, 877 ricoverati, con crescita inferiore rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 209, le persone dimesse sono diventate 250. I decessi sono 73, anche qui persone in là con gli anni e con patologie concorrenti". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza Coronavirus.(Rem)