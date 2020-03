Italia-Sudan: viceministro Esteri Del Re incontra principali cariche del paese africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri Emanuela Del Re è in Sudan per una visita istituzionale, la prima di un esponente del governo italiano dalla destituzione dell'ex presidente Omar al Bashir e dall'insediamento del nuovo governo di transizione di Abdallah Hamdok. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso della giornata odierna, Del Re ha avuto una fitta serie di incontri con le principali cariche dello Stato: il premier Hamdok, il ministro degli Esteri Asma Abdallah, il ministro delle Finanze Ibrahim Badawi, il ministro della Salute Akram al-Tom. Nel corso dei suoi incontri, Del Re ha tenuto a riaffermare il sostegno dell’Italia ad un processo di transizione democratico e pacifico, oltre che alla visione del primo ministro Handok che punta sul progresso economico e sociale del Sudan. Il viceministro italiano ha inoltre espresso apprezzamento per l’attivismo sudanese in politica estera, in particolare per l’importante ruolo che sta rivestendo per la stabilizzazione della regione del Corno d’Africa. (segue) (Com)