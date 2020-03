Italia-Sudan: viceministro Esteri Del Re incontra principali cariche del paese africano (2)

- Del Re ha ribadito che anche l'Italia farà la sua parte, forte di una presenza ultradecennale della Cooperazione allo sviluppo al fianco del popolo sudanese. In campo multilaterale l’Italia rafforzerà l'advocacy nell'ambito del Group of friends of Sudan per facilitare la rimozione del Sudan dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, mentre in ambito bilaterale avvieremo a breve i negoziati per la conclusione di un accordo quadro bilaterale sulla cooperazione allo sviluppo che faciliterà gli interventi italiani a sostegno della popolazione sudanese. In occasione dell’incontro con il ministro della Salute al-Tom, Del Re ha annunciato l’invito a due epidemiologi sudanesi all’Istituto Spallanzani per seguire un training sulle modalità di identificazione del coronavirus. (Com)