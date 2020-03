Messico: lotteria "aereo presidenziale" spostata per conicidenza con protesta donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha rimandato di un giorno la vendita dei biglietti per la lotteria "dell'aereo presidenziale". Le operazioni, ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, inizieranno il 10 marzo per non sovrapporsi con la giornata di proteste contro la violenza sulle donne, in agenda lunedì 9. "Non mi ero reso conto e non avevo in mente che lunedì era il giorno dello sciopero del movimento femminista", ha detto "Amlo" segnalando che l'aver annunciato la messa in vendita dei biglietti per il 9 marzo ha da subito scatenato una serie di accuse "anche volgari" sulle reti sociali. Il paese si prepara a una manifestazione nata per denunciare gli allarmanti numeri dei femminicidi, nel pieno di una polemica alimentata da parole del presidente secondo cui, la protesta sarebbe in gran parte cavalcata dai "conservatori" di opposizione. (segue) (Mec)