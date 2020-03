Messico: lotteria "aereo presidenziale" spostata per conicidenza con protesta donne (2)

- La messa in vendita dei biglietti è l'ultimo passaggio di una vicenda che ha tenuto a lungo banco nel dibattito politico messicano. Il presidente, da sempre impegnato in una campagna di moralizzazione dei costi della politica, aveva annunciato tempo fa la messa in vendita dell'apparecchio, considerato un inutile esibizione di "sfarzo". La mancanza di offerte concrete, dopo mesi di attesa, aveva spinto il presidente ad ipotizzare una lotteria per assegnare l'aereo, ma il premio si è da subito rilevato un onere poco gestibile per il vincitore. Il sorteggio - solo simbolicamente legato al Falcon presidenziale - garantirà così cento primi premi da 20 milioni di pesos ciascuno (l'equivalente di circa 930 mila euro). (segue) (Mec)