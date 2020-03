Coronavirus: Gallera, in Lombardia operatori sanitari sono il 12 per cento dei casi positivi

- In Lombardia "gli operatori sanitari sono il 12 per cento dei casi positivi". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia a Milano sull'emergenza Coronavirus.(Rem)