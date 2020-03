Siria: Stoltenberg, serve soluzione politica, Assad e Russia pongano fine a offensiva

- Il dispiegamento della Nato nel Mar Egeo rimane importante, ma la comunità internazionale deve affrontare le cause profonde della crisi e bisogna vedere una soluzione politica al conflitto in Siria. Quindi il regime di Bashar al Assad e la Russia devono porre fine alla loro offensiva. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic. "La Croazia è un alleato molto apprezzato e contribuite alla nostra sicurezza condivisa in molti modi diversi e alle diverse missioni e operazioni della Nato. Contribuite con le truppe alla presenza diretta della Nato in Polonia e Lituania. Fate parte delle nostre missioni in Afghanistan, in Kosovo e Iraq. Inoltre, accogliamo con favore il ruolo che svolgete lavorando con i partner nella regione dei Balcani occidentali", ha ricordato Stoltenberg. "Accogliamo inoltre con favore il fatto che la Croazia abbia aumentato le spese per la difesa e che abbiamo un chiaro impegno a rispettare le linee guida per spendere il 2 per cento del Pil in difesa", ha aggiunto. Stoltenberg ha spiegato che nell'incontro con Plenkovic hanno discusso "della storica opportunità di pace in Afghanistan" che "è un'opportunità per aprire i negoziati tra gli afgani e raggiungere una pace sostenibile. Per cogliere l'occasione, i talebani devono onorare i propri impegni. Dobbiamo vedere una riduzione della violenza ed evitare di compromettere l'accordo. La Nato rimane impegnata per la sicurezza e la stabilità dell'Afghanistan e continueremo a sostenere le forze di sicurezza afgane con finanziamenti e formazione", ha sottolineato aggiungendo di accogliere "con favore l'impegno e i contributi della Croazia" alla missione Nato Resolute Support. (segue) (Beb)