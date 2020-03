Siria: Stoltenberg, serve soluzione politica, Assad e Russia pongano fine a offensiva (2)

- "Abbiamo anche discusso della crisi in Siria e del suo impatto per gli alleati della Nato e gli Stati membri dell'Ue. Concordiamo che la situazione è estremamente complessa e instabile. Condanniamo gli attentati indiscriminati da parte del regime di Assad e della Russia. Hanno aggravato l'orrenda sofferenza dei civili siriani e aumentato il movimento dei rifugiati verso la Turchia, che ospita già quasi quattro milioni di rifugiati", ha detto Stoltenberg. "Anche la Grecia è gravemente colpita dalla situazione attuale. Di recente ho parlato con il primo ministro greco, Mitsotakis. La Grecia porta un pesante fardello e le sfide della migrazione sono sfide condivise che richiedono soluzioni condivise. Lo spiegamento della Nato nel Mar Egeo rimane importante. Ma la comunità internazionale deve affrontare le cause profonde della crisi. Dobbiamo vedere una soluzione politica al conflitto in Siria. Quindi il regime di Assad e la Russia devono porre fine alla loro offensiva", ha evidenziato. "Abbiamo anche affrontato la situazione della sicurezza nei Balcani occidentali. La Nato rimane pienamente impegnata per la stabilità e la sicurezza nella regione. La Croazia svolge un ruolo chiave. Siete campioni della politica della porta aperta della Nato e apprezzo il tuo forte sostegno politico per l'adesione della Macedonia del Nord. Questo processo è sulla buona strada e nelle prossime settimane, non vedo l'ora di accogliere la Macedonia del Nord come trentesimo stato membro della Nato", ha concluso. (Beb)