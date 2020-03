Coronavirus: Fontana, con Speranza incontro tecnico per comunicazione a anziani e sostegno famiglie

- Un incontro tecnico, in cui si è parlato della comunicazione per gli anziani, ma anche un impegno per aiutare le famiglie in questo periodo in cui le scuole sono chiuse. Sono questi alcuni dei temi trattati durante l'incontro che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha avuto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Palazzo Lombardia. "Con il ministro abbiamo avuto un incontro tecnico durato un’ora - ha spiegato Fontana nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro - abbiamo rappresentato con precisione quello che stiamo facendo e per il futuro. Il ministro ha apprezzato la qualità del lavoro che stiamo svolgendo". Fontana ha poi spiegato che un altro argomento "sul quale ci siamo intrattenuti è la necessità di una comunicazione importante per fare capire ai nostri cittadini di mantenere quei comportamenti necessari per contribuire a interrompere la diffusione del virus. Faremo una campagna di comunicazione a livello regionale, ma ne farà una anche lo Stato: una campagna nazionale che vada nella direzione di convincere gli anziani a fare una vita più ritirata e più attenta". "Fra le altre cose, tenuto conto che sono state chiuse le scuole fino al 15 marzo, abbiamo chiesto al governo di consentire almeno a uno dei due genitori di poter accudire ai propri figli per tutte quelle famiglie che non hanno la possibilità di una persona cui affidarli, pensando a qualcosa di simile a un congedo parentale", ha concluso Fontana. (Rem)