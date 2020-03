Albania: chiesto rinvio a giudizio per ex procuratore capo Llalla

- La procura speciale anticorruzione albanese (Spak), ha chiesto alla Corte il rinvio a giudizio dell'ex procuratore capo della Repubblica Adriatik Llalla. Quest'ultimo è stato inizialmente sospettato di almeno quattro reati, dalla "mancata dichiarazione dei redditi", alla "mancata dichiarazione di denaro alla frontiera", al "riciclaggio di denaro" e al "abuso d'ufficio". La Spak non sembra però essere riuscita a trovare le provare, ed ha accusato Llalla solo per "mancata dichiarazione dei redditi", reato per il quale è prevista la multa fino a 3 anni di carcere. Llalla ha lasciato l'incarico nel dicembre del 2017, a scadenza del suo mandato, e pochi mesi dopo ha rinunciato al diritto di essere nominato giudice presso la Corte di appello. Tramite una lettera inviata al presidente Ilir Meta, l'ex procuratore generale ha fatto sapere di non voler essere più parte del sistema giudiziario albanese, evitando in questo modo di essere soggetto al processo di valutazione dei magistrati, avviato nell'ambito della riforma giudiziaria, con l'obiettivo di ripulire il sistema dagli elementi corrotti e quelli sospettati di legami con il mondo della criminalità. (segue) (Alt)