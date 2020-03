Albania: chiesto rinvio a giudizio per ex procuratore capo Llalla (2)

- Nel febbraio del 2018 invece, il segretario di Stato Usa ha firmato un ordine per vietare l'ingresso negli Stati Uniti di Llalla e di tutti i membri della sua famiglia "a causa del coinvolgimento dell'ex funzionario albanese in gravi casi di corruzione". Le leggi statunitensi prevedono che in casi in cui ci sono attendibili informazioni di funzionari stranieri coinvolti in gravi casi di corruzione o gravi violazioni dei diritti dell'uomo, a questi individui e alle loro famiglie venga vietato l'ingresso negli Usa. Nel gennaio 2017, a Llalla ed alla sua consorte è stato annullato anche il visto rilasciato dall'ambasciata Usa a Tirana "per violazione delle leggi statunitensi relativi ai visti d'ingresso negli Usa". Mentre l'allora ambasciatore statunitense Donald Lu ha accusato Llalla di "essersi impegnato pubblicamente per ostacolare la riforma giudiziaria". (Alt)