Siria: ministero Esteri tedesco, dalla Russia forti riserve su zona di sicurezza a Idlib

- Al Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Russia sta ponendo “forti riserve” sull'istituzione di una zona di sicurezza o di non volo nel governatorato di Idlib in Siria nord-occidentale, dove proseguono gli scontri tra esercito siriano, appoggiato dall'aeronautica russa, ribelli e forze turche. È quanto affermato da un portavoce del ministero degli Esteri tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il funzionario ha aggiunto che “la Russia ha un ruolo centrale nel conflitto”. Pertanto, “vi è bisogno della Russia per una soluzione politica” alla guerra civile nel paese arabo. Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha quindi evidenziato: “Riteniamo che l'attuale comportamento della Russia stia andando nella direzione sbagliata e vorremmo che Mosca correggesse la rotta”. Nella giornata di oggi, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha esortato Russia e Turchia a istituire una zona di sicurezza a Idlib. (Geb)