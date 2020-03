Siria: Germania, Verdi aperti a proposta Merkel per zona sicurezza a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi sono aperti alla proposta avanzata dal cancelliere tedesco Angela Merkel a Russia e Turchia perché istituiscano una zona di sicurezza nel governatorato di Idlib in Siria nord-occidentale, dove proseguono gli scontri tra esercito siriano, appoggiato dall'aeronautica russa, ribelli e forze turche. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i Verdi “dubitano della fattibilità” della proposta di Merkel sulla Siria. “Sono grato per ogni iniziativa che possa aiutare i bambini di Idlib, ma non è chiaro come una zona di sicurezza nella regione possa essere imposta militarmente a fronte della supremazia aerea della Russia”, ha affermato il responsabile dei Verdi per la Politica estera, Omid Nouripour. Inoltre, Nouripour ha invitato Merkel a verificare il sostegno alla sua proposta sulla Siria nel gruppo parlamentare dell'Unione, l'alleanza conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Per Nouripour, vi è infatti il rischio di “un altro finto dibattito su una zona di sicurezza” a Idlib. (Geb)