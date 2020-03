Coronavirus: Filp-Cisal, sospendere azioni esecutive Equitalia e Agenzia Entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sospendere ope legis le azioni esecutive di Equitalia, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali”. E’ stata la richiesta della Filp-Cisal al governo per fronteggiare le ricadute sul sistema economico italiano causate dal diffondersi del Coronavirus. Il commissario nazionale della Federazione sindacale Vincenzo Morelli ha affermato: "Il Paese necessita di provvedimenti che guardino oltre l’emergenza e che non siano circoscritti alle zone più direttamente colpite. E’ importante che alcune misure vengano estese a tutto il territorio. Gli istituti previdenziali e le agenzie fiscali stanno diramando note in cui si chiede ai professionisti di evitare di recarsi, se non per particolari esigenze, presso gli sportelli. A questo punto occorrerebbe prevedere, cosi come già indicato dal Governo per lo slittamento dei termini per la presentazione del modello 730 e quello per l’invio della certificazione unica, un maggior termine per tutti gli adempimenti in scadenza, almeno fino al 31 maggio, e sospendere, altresì, tutti i provvedimenti sanzionatori entro la stessa data”. (Ren)